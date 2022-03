Grottaglie, violento scontro tra auto, due feriti

GROTTAGLIE (TA) – È di due feriti il bilancio di un violento impatto tra due auto. Si sarebbe trattato di uno scontro frontale, l’incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale che collega San Marzano a Grottaglie, nel tarantino, nei pressi di un distributore di carburanti. Dovranno essere accertare le cause che hanno provocato il sinistro, i conducenti delle due vetture sono stati soccorsi e trasportati a Taranto, le loro condizioni non sarebbero gravi, ricoverati in “codice giallo” all’ospedale SS. Annunziata. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con ambulanze ed un’auto medica. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Grottaglie, i Vigili del fuoco di Manduria, che hanno provveduto alla rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada.