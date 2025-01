Incendio a Matino: quattro intossicati, abitazione evacuata

Nella notte, un incendio è divampato in un’abitazione al primo piano di uno stabile di via Crocefisso a Matino, in provincia di Lecce. Le fiamme, partite dalla camera da pranzo nei pressi di un camino, si sono propagate al corridoio, causando danni significativi.

Il proprietario di casa è stato trasportato all’ospedale di Casarano in via precauzionale dal personale del 118. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza gli ambienti, invasi dal fumo e con arredi distrutti.

A causa di una parete lesionata, è stata evacuata anche una famiglia vicina, composta da una donna e i suoi due figli. Anche loro sono stati condotti in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti il tecnico comunale e i carabinieri della stazione di Matino per verificare le condizioni dello stabile e avviare le indagini sull’accaduto.

