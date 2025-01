Torre Chianca, esonda il fiume Idume: strade e case allagate

A Torre Chianca, marina di Lecce, il fiume Idume è esondato a causa delle intense piogge e delle mareggiate, provocando l’allagamento delle strade e l’infiltrazione dell’acqua in alcune abitazioni. I residenti sono stati i primi a intervenire, tentando di disostruire i canali e riaprire la foce con vanghe, ma la situazione resta critica. Sul posto stanno operando i tecnici comunali, mentre una squadra della Protezione civile è in arrivo per aprire un canale artificiale che possa ripristinare il naturale deflusso delle acque del bacino dell’Idume, situato nell’area del Parco di Rauccio.

