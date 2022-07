LECCE – In migliaia hanno sfilato per le vie del centro di Lecce, in occasione del Salento Pride, che dopo 8 anni è tornato nella città del barocco, per ribadire l’importanza di ogni vita, del suo benessere psico-fisico e della dignità di ogni essere umano a prescindere dal proprio orientamento sessuale.

Un percorso di oltre tre chilometri, accompagnato da musica e spettacoli itineranti, il corteo, si è snodato lungo le vie principali della città partendo da Porta Napoli è poi risalito lungo Viale Otranto e terminato in Piazza Libertini.