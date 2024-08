In ferie il bar “La Stazione”: biglietti stp introvabili, passeggeri restano a terra

Potrebbe essere una settimana difficile per i viaggiatori che da Trani devono recarsi nelle zone interne della provincia.

Chiuso il bar della stazione, che funge anche da rivendita per i biglietti dei pullman diretti nelle città dell’entroterra della BAT, molti viaggiatori hanno avuto un’amara sorpresa, non riuscendo a salire sui mezzi di trasporto perché sprovvisti di titolo di viaggio. E così la legittima chiusura per ferie dell’attività commerciale diventa un problema per un servizio pubblico che troppo spesso si appoggia ai privati. Come ci raccontano altri titolari di attività commerciali in zona la disponibilità a rivendere i titoli di viaggio ci sarebbe, ma al momento l’unico autorizzato nelle vicinanze della stazione a rivendere biglietti per i pullman stp sarebbe solo il bar in Piazza XX Settembre.

E così il legittimo e sacrosanto diritto dei proprietari dell’esercizio commerciale di poter usufruire delle proprie ferie si trasforma in un grave problema per tanti viaggiatori e turisti che sono stati costretti a rimanere a terra.

Urge quindi un intervento della società che gestisce il servizio di trasporto pubblico su ruote affinché la collaborazione con i privati non diventi una sostituzione del necessario impegno del pubblico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author