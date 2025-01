In Basilicata nel 2024, 40 casi tra stalking, revenge porn e molestie

Tutelare le persone e in particolare i minori dai possibili reati commessi online, così come il patrimonio di privati e imprese dalle sempre maggiori truffe in rete. Contrastare la criminalità finanziaria e il cyberbullismo e tutelare le istituzioni, proteggendo le infrastrutture informatizzate strategiche del Paese.

Sono alcune delle sfide affrontate dalla Polizia Postale e diffuse in un report che ha elencato l’attività svolta nel corso dello scorso anno dagli oltre 100 uffici territoriali coordinati dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Nel documento è stato dedicato un focus specifico sulle azioni poste in essere dal Centro Operativo di Campania, Basilicata e Molise mostrando una sostanziale persistenza complessiva di casi trattati a tutela dei minori, contrastati con maggior impegno e con un maggior numero di persone arrestate e di perquisizioni effettuate.

Questi alcuni numeri relativi alla sola regione Basilicata: Per quanto riguarda il contrasto alla pedopornografia online in danno di minori, sono stati registrati 9 casi che hanno portato alla denuncia 5 soggetti. Per quel che riguarda invece i reati contro la persona, sono 40 invece i casi trattati in ordine ai reati di stalking, revenge porn, sex extortion e molestie.

Nel campo dei crimini finanziari, sono stati registrati 717 episodi al vaglio degli uffici.

Con riferimento al contrasto al cyberterrorismo, nel territorio delle tre regioni, ed al fine dell’individuazione di minacce per la corretta gestione dell’ordine e la sicurezza pubblica, il monitoraggio della rete è stato notevolmente incrementato rispetto all’anno precedente, con l’analisi di 6.131 spazi virtuali e siti web.

