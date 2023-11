Il Vaticano apre a trans e gay. Anche i transessuali possano chiedere e ricevere il battesimo, essere padrini e testimoni di nozze in chiesa. Via libera anche a padrini omosessuali che convivono con un’altra persona, basta che conducano “una vita conforme alla fede”. Sono le indicazioni che arrivano dal Dicastero per la Dottrina della Fede, guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, e che sono state esplicitamente approvate da Papa Francesco che ha controfirmato il documento pubblicato.

