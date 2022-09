Il Taranto si illude, poi si fa rimontare dalla Turris

⚪️🔴 89’ Ammonito 🟨 Perina per gioco non regolamentare.

🔴🔵 85‘ Ammonito 🟨 Guida per proteste.

🔴🔵 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Infantino prende il posto di De Maria.

🔴🔵 81’ Pronta risposta del Taranto con D’Egidio che sfiora il palo in girata.

⚪️🔴 80’ GOL DELLA TURRIS: ⚽️ Longo! Azione manovrata che parte dai piedi di Maniero, che serve in profondità Ercolano, conclusione deviata Russo sui piedi di Longo che insacca e porta avanti i suoi,

⚪️🔴 79’ Cross dalla sinistra in area di Gallo per Maniero che in acrobazia non trova la porta.

⚪️🔴 77’ Ammonito 🟨 Maniero per gioco non regolamentare.

🔴🔵 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori uno stanchissimo Brandi, dentro D’Egidio.

🔴🔵 75’ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Turris, Di Nunzio lascia il posto a Boccia.

⚪️🔴 71’ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Turris altro doppio cambio: Maniero e Longo per Leonetti e Santaniello.

🔴🔵 64’ Ammonito 🟨 Antonini per gioco falloso.

⚪️🔴 61’ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Turris finisce la partita di Giannone e Acquadro (ex di turno), comincia quella di Taugourdeau e Gallo.

🔴🔵 60’ Cross dalla sinistra di De Maria, palla che attraversa tutta l’area arrivando sulla testa di Mastromonaco che non inquadra la porta.

🔴🔵 57’ Ammonito 🟨 Manetta per gioco falloso.

🔴🔵 52’ Punizione di Romano da posizione defilata, direttamente in porta, ma Perina non si fa sorprendere e allontana con i pugni.

🔴🔵 50’ Ammonito 🟨 Romano per gioco falloso.

🔴🔵 50’ Labriola prova dal limite, decisamente fuori misura.

🔴🔵 48’ Sponda di Romano in area piccola per Tommasini, che si gira, ma al momento della conclusione scivola.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Taranto: fuori Evangelisti e La Monica, dentro Mastromonaco e Tommasini.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’+1 Si chiude un primo tempo combattuto e vivace: alla perla di Guida, ha risposto Frascatore, aiutato da una papera di Russo.

🔴🔵 45’ Brandi lavora un buon pallone sulla sinistra, serve l’accorrente Antonino, che dal limite spara altissimo perdendo una buona opportunità.

⚪️🔴 43’ Turris ancora pericolosa su azione d’angolo: Santaniello schiaccia di testa in area, ma è Impreciso.

⚪️🔴 37’ GOL DELLA TURRIS: ⚽️ Frascatore! Angolo, incredibile uscita a vuoto di Russo, Frascatore colpisce di testa e insacca facile a porta vuota.

🔴🔵 32’ Ammonito 🟨 Labriola per gioco falloso.

⚪️🔴 25’ La Turris trova il pareggio con Leonetti, ma l’attaccante, su suggerimento di Ercolano, è in fuorigioco.

🔴🔵 19‘ Altra chance per il Taranto: punizione di Guida, colpo di testa ravvicinato di Manetta che chiama all’intervento Perina.

🔴🔵 11’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Guida! Destro micidiale del trequartista rossoblu, mette la palla sotto l’incrocio e batte Perina.

⚪️🔴 6’ Tentativo di Haoudi dal limite, Russo in calcio d’angolo.

🔴🔵 4’ Destro dalla lunga distanza di Romani, Perina deve tuffarsi per dirgli di no.

⚪️🔴 3’ Sinistro di Giannone dai 30 metri, blocca a terra Russo.

⏱ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⚪️🔴 TURRIS-🔴🔵 TARANTO 2-1

⚽️ RETI: 11’ Guida (TA), 37’ Frascatore (TU), 80’ Longo (TU)

⚪️🔴TURRIS 343: Perina; Frascatore, Di Nunzio (75’ Boccia), Manzi; Ercolano, Acquadro (61’ Gallo), Haoudi, Contessa; Giannone (61’ Taugourdeau), Santaniello (71’ Longo), Leonetti (71’ Maniero). Panchina: Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Aquino, Finardi. All. Padalino.

🔴🔵TARANTO 3511: Russo; Manetta, Antonini, Vona; Evangelisti (46’ Mastromonaco), Labriola, Romano, Brandi (76’ D’Egidio), De Maria; Guida; La Monica (46’ Tommasini). Panchina: Loliva, Martorel, Infantino, Granata, Panattoni, Maiorino, Mazza, Sakoa. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo. Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia (LT) e Franco Iacovacci di Latina. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo.

🟨 AMMONITI: Labriola, Romano, Manetta, Antonini, Guida (TA); Maniero, Perina (TU).

📌 NOTE: Recuperi 1’/5’. Angoli 4-2