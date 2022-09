ANDRIA – L’Audace Cerignola si aggiudica il divertente derby contro la Fidelis Andria, al “Degli Ulivi” termina 2-1 per gli ofantini davanti a circa 4000 spettatori. Moduli speculari per i due tecnici: Cudini a sorpresa lascia fuori Bolsius, Pazienza ritrova il suo bomber Malcore dall’inizio. Partenza frizzante: al 2’ Neglia trova Achik con un lancio, il fantasista marocchino effettua un improbabile scavetto che finisce a lato. Pericolosa però anche la Fidelis Andria: al 6’ Orfei riceve palla, si accentra e tenta la conclusione con il destro, palla fuori. Occasionissima per i padroni di casa al 10’: Saracco si scontra in uscita con Sipos, per l’arbitro non c’è fallo e Pavone a porta libera calcia alto sopra la traversa. Primo colpo di scena del derby, il Cerignola passa in vantaggio al 19’: triangolazione tra Neglia e Giofrè, quest’ultimo scende sulla sinistra servendo Neglia che di prima intenzione trova l’angolino, sfera imparabile per Savini. Si tratta del primo gol in campionato per l’ex esterno del Bari. Al 23’ l’Audace sfiora il raddoppio: Malcore manda a tu per tu Achik, il marocchino sbaglia tutto colpendo male il pallone, sospiro di sollievo per la Fidelis. La risposta dei biancazzurri arriva immediatamente: al 25’ Urso entra in area e a pochi passi dalla porta non centra lo specchio. C’è ancora Neglia a seminare panico nella retroguardia andriese: al 29’ il tentativo dell’esterno gialloblù trova la risposta di Savini. Al 44’ il Cerignola trova il raddoppio, ancora una volta Malcore delizia il pubblico presente sugli spalti: l’attaccante ofantino raccoglie il filtrante di Tascone e sorprende Savini in uscita insaccando il pallone con un preciso tocco sotto. Un duro colpo per l’Andria al termine della prima frazione. La ripresa ricomincia con i padroni di casa in attacco: al 47’ la diagonale di Orfei è larga. Il pallino del gioco è nelle mani dell’Andria, che accorcia le distanze al 60’: Orfei calcia al volo sfruttando al meglio il cross di Bolsius, Saracco non riesce ad evitare il peggio. Gli uomini di Cudini riprendono coraggio, al 64’ la conclusione dalla distanza di Urso termina fuori di poco. Al 67’ Bianco atterra a limite dell’area Urso: sulla conseguente punizione lo stesso centrocampista scodella sulla testa di Milillo che va vicino alla rete. Al 72’ il difensore colpisce il palo ancora di testa a seguito di una mischia, occasione dunque clamorosa per il pari. Dopo gli ultimi assalti biancazzurri e una strenua resistenza dell’Audace, il derby termina con il boato dei 500 tifosi ospiti: seconda vittoria consecutiva per i gialloblù, prima sconfitta stagionale per la Fidelis, che esce a testa alta dopo un ottimo secondo tempo. (Foto Emmanuele Mastrodonato).

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA – AUDACE CERIGNOLA 1-2

Fidelis Andria (4-3-3): Savini; Hadziosmanovic (1’st Bolsius), Ercolani (6’ st Milillo), Dalmazzi, Mariani; Urso, Arrigoni (17’ st Candellori), Paolini (38’ st Mercurio); Pavone (1’ st Fabriani), Sipos, Orfei. A disp.: Zamarion, Tortorelli, Graziano, Pinelli, Mercurio, Delvino, Djibril, Zenelaj, Alba, Persichini. All. Cudini.

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Coccia, Gonnelli, Ligi, Giofrè (33’ st Russo); Capomaggio (16’ st Bianco), Tascone, Langella (16’ Botta); Neglia, Malcore (26’ st D’Andrea), Achik (26’ st Vitali). A disp.: Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Inguscio, D’Ausilio, Sainz Maza, Mancarella, Farucci. All. Pazienza.

ARBITRO: Perri di Roma 1

RETI: 19’ pt Neglia (AC), 45’ pt Malcore (AC), 15’ st Orfei (FA)

AMMONITI: Achik (AC), Bianco (AC), Neglia (AC), Bolsius (FA), Dalmazzi (FA), Vitali (AC), Urso (FA).