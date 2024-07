Il San Nicola omaggia Di Cesare: “Grazie capitano”. E sul campo finisce 1-1 tra Bari e Salernitana

“In campo con difficoltà e con fatica hai conquistato il rispetto per tutta la vita. Grazie capitano!”: la Curva Nord del San Nicola omaggia così il suo eterno capitano Valerio Di Cesare nella sera della celebrazione del suo addio al calcio. Applausi scroscianti, cori di ringraziamento e tanta commozione negli occhi dell’attuale vice-direttore sportivo biancorosso. Succede tutto a pochi minuti dal fischio di inizio dell’amichevole contro la Salernitana di Martusciello, amichevole organizzata proprio per concedere al numero 6 la standing ovation della sua gente. Poi, di lì, si passa al calcio giocato e il Bari conferma le buone indicazioni lasciate in consegna dalle precedenti amichevoli: al San Nicola finisce 1-1 tra biancorossi e granata.

Longo opta per una riproposizione in toto dell’undici sceso in campo dal primo minuto contro il Frosinone una settimana fa: c’è Lasagna in avanti come unico riferimento offensivo nel consueto 3-4-2-1 che vede Sgarbi e Sibilli agire alle sue spalle sulla trequarti. Spazio a Pissardo tra i pali, a Pucino, Vicari – nominato intanto ufficialmente nuovo capitano – e Obaretin in difesa e a Favasuli, Maiello, Benali e Dorval a centrocampo. A prendersi la scena nella prima frazione è proprio Kevin Lasagna che si conferma goleador in amichevole dopo la doppietta ai ciociari trovando la via della rete anche contro i campani: al minuto 4 l’ex Udinese e Carpi sfrutta il bell’inserimento e il preciso cross da sinistra di Dorval e fa secco Sepe da due passi. I biancorossi convincono e lasciano intravedere interessanti trame di gioco, pur non creando altre particolari occasioni pericolose.

Si arriva alla ripresa e i ritmi inevitabilmente si abbassano. Longo getta nella mischia Zuzek, Astrologo e Matino in difesa, Ricci largo a sinistra, Maita e Lulic al centro del campo, Faggi a destra, Bellomo sulla trequarti e Novakovich in avanti. Gli ospiti sembrano crederci di più e pervengono al pareggio al minuto 62 con il neoentrato Sfait, abile a infilare Pissardo con un destro potente e molto angolato dalla distanza. E’ l’ultimo cenno di cronaca di una partita che di minuto in minuto si spegne e, a livello calcistico, non ha altro da offrire. Non resta che una nota di colore, ancora una volta proveniente dagli spalti: due bandiere del Kuwait che spuntano all’improvviso in Tribuna Est, ad alimentare il sogno di un passaggio di consegne societario. Bari ci spera, chissà che questo non possa essere un ulteriore indizio.

Bari-Salernitana 1-1 (1-0 pt)

Marcatori: 4’pt Lasagna (B), 17’st Sfait (S)

Bari pt (3-4-2-1): Pissardo, Pucino, Vicari (c), Obaretin, Favasuli, Maiello, Benali, Dorval, Sgarbi, Sibilli, Lasagna

Bari st (3-4-2-1): Pissardo, Zuzek, Astrologo, Matino, Faggi, Maita (c), Lulic, Ricci, Manzari, Bellomo (33’st Morachioli), Novakovich (33’st Akpa-Chukwu)

A disp.: Pellegrini, De Giosa, Ahmetaj, Scafetta

All. M. Longo

Salernitana (4-3-3): Sepe (c) (23’st Fiorillo), Gentile (13’st Guccione), Njoh, Bronn, Lovato 23’st Daniliuc), Amatucci (29’st Iervolino), Coulibaly Mamadou (13’st Coulibaly Lassana), Valencia (23’st Kallon), Legowski (13’st Di Vico), Dalmonte (44’pt Sfait), Dia (13’st Simy)

A disp.: Corriere, Salvati, Ferrari, Jimenez, Bonazzoli, Ferri, Vuillermoz

All. G. Martuscello

Arbitro: Sig. Ivano Pezzuto (Lecce); assistenti: Sig. Vito Mastrodonato (Molfetta) e Sig. Federico Votta (Moliterno)

Angoli: 2-3

Rec.: 0’pt ; 0’st

Note: nel prologo del match tributo al capitano Valerio Di Cesare. Al 25’pt e 25’st cooling break. Al 45’pt annullato gol a Sibilli per fuorigioco.

Stadio San Nicola, Bari, sereno, 31°C circa, terreno in ottime condizioni, 7.449 tifosi presenti (66 tifosi ospiti)

