Bari, Di Cesare: “Orgoglioso del percorso fatto. La squadra cresce”

Parla il vice direttore sportivo Valerio Di Cesare alla fine della partita. Si parte dalle emozioni del pre-partita, per poi passare al calcio giocato: “Mi è capitato di vincere in altre piazze ma le emozioni percepite qui da nessun’altra parte. Per me questo è un motivo d’orgoglio. Pochi spettatori? La serata è stata organizzata così e va bene lo stesso. Ci può stare. Non mi aspettavo venissero comunque nel numero visto perché in questo periodo si va in vacanza solitamente. Tra 15 giorni però si ricomincia. Il Bari visto oggi in campo mi è piaciuto, comincia ad acquisire i dettami del mister ed è su questa strada che dobbiamo proseguire. In questo campionato sarà fondamentale l’identità ed io la intravedo. Senza di questa non vai da nessuna parte. Al momento opportuno dovremo farci trovare pronti. I giocatori presi sin ora sono quelli che servivano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author