Il raduno ‘Maggiolini dei due mari’ compie 20 anni

Si terrà il 23 e 24 settembre 2023 il raduno “Maggiolino dei due Mari”, riservato a maggiolini, pulmini, derivati e Volkswagen storiche. Arriveranno veicoli da tutta Italia e da alcuni parsi europei.

Il raduno, che taglia il glorioso traguardo dei 20 anni, vuole raccontare la storia del prestigioso marchio tedesco, mettendo in mostra i suoi pezzi più belli, restaurati e curati da appassionati..

Il “Maggiolino dei due mari” è anche l’occasione per conoscere il territorio attraverso passeggiate e visite culturali nei comuni che nel corso degli anni si sono alternati a ospitarlo.

Quest’anno è stato scelto il territorio di Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe dove, dopo l’esposizione dei veicoli, sarà possibile visitare luoghi di interesse turistico – culturale, stand vari, seguire laboratori per bambini, e intrattenersi con uno spettacolo musicale, secondo il seguente programma:

23 settembre 2023

– dalle ore 09,30 – Accoglienza dei primi equipaggi a Grottaglie, parcheggio delle Ceramiche, Via Leone XIII, 3

– ore 11,00 – Visita al Castello Episcopio e al Museo della ceramica di Grottaglie, con servizio di guida turistica in collaborazione con la locale Proloco.

– ore 15,30 – Accoglienza equipaggi a Grottaglie, parcheggio delle Ceramiche, Via Leone XIII, 3

– ore 16,30 – Giro turistico del quartiere delle ceramiche, con servizio di guida turistica in collaborazione con la locale Proloco.

– ore 20,00 – Al termine della visita, ci si sposta a San Marzano di San Giuseppe, presso l’area attrezzata adiacente il Santuario / Chiesa Rupestre Madonna delle Grazie. Animazione, giochi e gara di regolarità, in collaborazione con la ProLoco Marciana, la band 90 Gradi allieterà la serata, food and beverage e laboratori allestiti da ceramisti, a cui tutti potranno partecipare attivamente.

24 settembre 2023

– ore 08,30 – Accoglienza equipaggi a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), piazzale Angelo Casalini con accesso da Piazza Milite Ignoto

– ore 09,30 – Giro turistico del centro storico di San Marzano di San Giuseppe, con servizio di guida turistica in collaborazione con la locale Proloco Marciana.

– ore 11,00 – Partenza per il Santuario / Chiesa Rupestre Madonna delle Grazie, visita del Santuario e dell’area storica adiacente, con servizio di guida turistica in collaborazione con la locale Proloco Marciana. Giochi e gara di regolarità

– ore 12,45 – partenza per la struttura di ristorazione che ci ospiterà.

– ore 17,30 – saluti e premiazioni.

I possessori di maggiolini, pulmini, derivati e Volkswagen storiche sono invitati a esporre i propri mezzi, ma tutti sono esortati a partecipare per ammirare i veicoli del noto marchio tedesco.

