Il Potenza conquista il primo punto in trasferta contro il Giugliano

Nona Giornata, prima per mister Lerda alla guida del Potenza che affronta al “De Cristofaro” il Giugliano di Valerio Bertotto con l’obbiettivo ambizioso di conquistare i primi tre punti lontani dal “Viviani”.

In cronaca. Il primo tiro in porta arriva al 16esimo Ciuferri da fiori non impensierisce Gasparini. L’estremo difensore rossoblu è reattivo al 26esimo a deviare in corner una staffilata da fuori area di Berardocco. Risponde il Potenza due minuti dopo con Verrengia che da lontanissimo testa i riflessi di Russo. Nocciolini alla mezz’ora spreca la palla gol più interessante quando a tu per tu con Gasparini non riesce a calibrare bene il destro. Al 35esimo viene annullato un gol a Gladestony fermato in posizione di outside. Termina dunque sullo 0 a 0 un primo tempo dalle poche emozioni.

La prima occasione della ripresa arriva solamente al minuto 69 con Caturano che ci prova di sinistro da fuori area ma la palla scivola sul fondo. Sempre Caturano, due minuti dopo, colpisce male di testa un buon cross di Gyamfi dalla destra. Al 72esimo Ciufferri, dal centro dell’area, svirgola un pallone che poteva diventare molto pericoloso. All’83esimo occasionissima per il Potenza con il neo entrato Volpe che da distanza ravvicinata, in girata, colpisce la traversa. Nel primo dei 4 minuti di recupero Monaco prima – con una chiusura coraggiosa su Stabile – e Gasparini dopo – deviando un colpo di testa velenosisimo – salvano il risultato sul definitivo zero a zero.

Termina così un match spigoloso che non ha offerto sicuramente grande spettacolo. Ma se l’obbiettivo di mister Lerda era quello di riaggiustare una difesa troppo ballerina possiamo dire obbiettivo raggiunto e un punto importante per il morale e il proseguimento del Campionato.

IL TABELLINO DI GIUGLIANO – POTENZA (0-0)

Sabato 21 settembre 2023, ore 18.30, stadio “A. De Cristofaro”: 9a Giornata Campionato Serie C – Girone C

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Di Dio Berman Caldore Yabre (46’ Menna); Ciuferri(77’ Giorgione) Berardocco Gladestony (77’ Vogiatzis); De Sena (89’ Stabile )Salvemini Nocciolini (64’ Oviszak).

A disp. Manrrique, Robe Coprean, Eyango, De Rosa, Zullo, Grasso, Aruta, Sorrentino, De Francesco.

All.: Bertotto

POTENZA (3-4-1-2): Gasparini; Monaco Sbraga Verrengia ; Gyamfi Saporiti Steffè (66’ Candellori)Porcino; Di Grazia (81’ Volpe); Caturano (81’ Rossetti) Gagliano (46’ Asencio).

A disp. Alastra, Galiano, Maddaloni, Armini, Prezioso, Mata, Hristov.

All.: Lerda

Arbitro: D’Eusanio di Faenza

Guardalinee: Barcherini e Cassano

Quarto uomo: Gervasi

GIUGLIANO 0 – 0 POTENZA

MARCATORI:

AMMONITI: 40’ Yabre, 42’ Sbraga, 47’ De Sena

CORNER: 7 – 4

RECUPERO: 1’ – 4’

SPETTATORI: gara giocata a porte chiuse

