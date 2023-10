Il Cerignola vince ancora e resta imbattuto, 2-0 al Latina

CERIGNOLA – Seconda vittoria consecutiva per il Cerignola, prosegue la corsa dei gialloblù, Latina superato per 2-0 al “Monterisi”. In avvio leggermente meglio i nerazzurri, al 10’ Paganini si avventa su un pallone proveniente dalla bandierina, ma del gol vi è soltanto l’illusione. È però il Cerignola a sbloccare la sfida: siamo al 23’, sul corner di Crecco, Tentardini è bravo ad anticipare l’avversario, innescando il veloce contropiede di D’Ausilio, inseguito da Di Livio che non commette fallo e gli permette di arrivare a tu per tu e trafiggere Cardinali, è la rete che cambia il match. L’Audace rischia di raddoppiare al 26’: Malcore scambia con D’Andrea, quest’ultimo trova i guantoni di Cardinali e sulla respinta Tascone colpisce male. 37’, angolo preciso di D’Ausilio, Malcore controlla e si divora la rete del 2-0. L’attaccante ha un’altra interessante opportunità al 46’, il suo tentativo al volo non va come sperato. La ripresa parte con un’occasione per parte. Al 50’ Biagi perde palla, tre contro due con D’Ausilio che avanza, serve D’Andrea che conclude ma Cardinali non si fa pregare. 52’, Fabrizi in area di rigore prova a superare Ligi, il difensore tiene botta e mura provvidenzialmente la conclusione dell’attaccante. Al 59’ Fabrizi si ritrova nuovamente a due passi da Krapikas e cerca il primo palo, sfera in curva. Un giro di lancette dopo siamo dall’altro lato, D’Ausilio poggia su Tascone che sfiora il legno. 74’, D’Ausilio fa tutto bene, ubriaca di finte l’avversario ma Cardinali è prontissimo e sventa un’altra occasione colossale per gli ofantini. L’ennesima chance giunge all’82’, sfortunata l’incornata di Capomaggio. Il raddoppio arriva all’87’, Cerignola ancora letale in ripartenza: nasce tutto dai subentrati, Neglia serve Rizzo che va direttamente in porta, una deviazione sfortunata spiazza Cardinali mettendo in ghiaccio la partita. Ultimi secondi di gioco, batti e ribatti pericoloso, il palo nega una gioia effimera ai pontini. L’Audace vince ancora, resta imbattuto e aggancia proprio il Latina a quota 15 punti.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (22’st. Rizzo); Tascone (35’st. Neglia), Capomaggio, Ruggiero; D’Andrea (44’st. Carnevale), D’Ausilio (35’st. Coccia); Malcore (22’st. Sosa). All. Tisci.

Latina (3-5-2): Cardinali; Marino, Rocchi, Cortinovis; Ercolano (10’st. Riccardi), Di Livio, Cittadino (1’st. Biagi), Paganini, Crecco; Fella, Mastroianni (35’pt. Fabrizi). All. Di Donato.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Marcatori: 23’pt. D’Ausilio (C), 41’st. Rizzo (C).

Note: ammoniti: Cittadino (L), D’Ausilio (C), Crecco (L), Tentardini (C), Riccardi (L), Biagi (L), Cardinali (L), Di Renzo (L). Espulso: Di Donato (L).

Angoli: 4-6

