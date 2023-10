Foggia, non basta Tonin: il Crotone vince in rimonta, 2-1 allo Scida

Torna a casa senza punti dalla complicata trasferta di Crotone il Foggia di mister Cudini che interrompe così la striscia di otto risultati positivi tra campionato e Coppa Italia: allo Scida finisce 2-1 a favore dei calabresi che salgono a quota 13 punti in classifica portandosi a -2 dai pugliesi.

Cudini opta per il consueto 3-5-2 con Tonin e Peralta a comporre il tandem offensivo, Zauli replica affidandosi a uno schema speculare nel quale i riferimenti avanzati sono Gomez e Tumminello. Pronti via e i rossoneri sono in vantaggio: è il minuto 8 quando un cross di Peralta trova ben appostato al centro dell’area Tonin, abile ad anticipare il direttore marcatore e a depositare in rete in spaccata. Il gol subito non abbatte i padroni di casa che reagiscono con veemenza: ci prova Bove al minuto 14 ma la girata termina di poco a lato, lo imita Bruzzaniti due minuti dopo ma allarga troppo il destro. Al minuto 32, poi, a salire in cattedra è Nobile, super prima con i piedi su Bruzzaniti e dopo con le mani su Tumminello. Sono le prove generali del pareggio che arriva puntuale al minuto 38 con un colpo di testa di Gomez che, ben servito da Vitale dalla sinistra, salta in anticipo su Carillo e sorprende Nobile.

Nella ripresa i calabresi partono con il piede premuto sull’acceleratore. Al minuto 48 Petriccione prova la conclusione dal limite: respinge non perfettamente Nobile, bravo successivamente però a neutralizzare il tentativo di tap-in di Tribuzzi. Al minuto 54, invece, l’estremo difensore rossonero non può nulla sul contropiede rossoblù impostato da Gomez e finalizzato alla perfezione da Vitale con un tocco di esterno destro. 2-1 Crotone e rimonta completata. Il Foggia subisce il colpo e, pur mostrandosi volonteroso, non riesce a creare veri sussulti dalle parti di Dini, a eccezione del gol annullato al minuto 80 a Vezzoni, partito oltre rispetto alla linea avversaria sul diagonale di un compagno di squadra. Dall’altra parte del campo è l’ex del match Vuthaj a sfiorare il tris al minuto 84 dopo un’insistita azione personale: attento Nobile sul suo palo. E’ l’ultima emozione di un incontro che si chiude così dopo sei minuti di recupero. Festeggiano i padroni di casa, escono comunque a testa alta gli ospiti, chiamati a tornare in campo giovedì sera allo Zaccheria contro il Benevento.

TABELLINO

CROTONE 2

FOGGIA 1

CROTONE (3-5-2): Dini; Loiacono, Gigliotti (23′ st Leo), Bove; Bruzzaniti, Felippe, Petriccione, Vitale (36′ st Giannotti), Tribuzzi; Gomez (36′ st Vuthaj), Tumminello (27′ st D’Ursi). A disp.: Lucano, D’Alterio, Giron, Crialese, Cantisani, Spaltro, Schirò, Pannitteri. All. Zauli.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Salines, Carrillo, Rizzo; Garattoni, Martini (33′ st Beretta), Di Noia (45′ st Odjer), Schenetti (15′ st Marino), Vezzoni (45′ st Antonacci); Tonin (15′ st Tounkara), Peralta. A disp.: Cucchietti, De Simone, Riccardi, Fiorini, Papazov, Rossi, Subutan, Brancato. All. Cudini.

ARBITRO: Turrini di Firenze.

RETI: 8′ pt Tonin (F), 38′ pt Gomez (C), 9′ st Vitale

AMMONITI: Carillo (F), Gigliotti (C), Garattoni (F)

NOTE: Recupero: 0′ pt; 6′ st.

