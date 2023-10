Cerignola, Tisci: “Vinto contro un Latina tosto, premiato lavoro dei ragazzi”

CERIGNOLA – Mister Tisci commenta così ad Antennasud il successo del suo Cerignola: “Abbiamo affrontato un Latina tosto, in salute. E che è davanti non a caso. Questa vittoria è un giusto premio per il lavoro svolto dai ragazzi sin qui. Ma mercoledì è già tempo di ritornare in campo. Il gol della sicurezza prima? Bisogna concretizzare al meglio quanto creiamo. La squadra però c’è e deve sbagliare il meno possibile. Non bisogna lasciare aperte sfide del genere. Avellino? Sfida che si prepara da sola, ora recuperiamo energie importanti”.

