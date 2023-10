Serie D/H: il Martina si prepara a ospitare il Casarano

In panchina siederà mister Vincenzo Moncelli, perché Pizzulli deve scontare la sua pesante squalifica di quattro giornate. Il Martina ha già presentato il ricorso che sarà discusso il prossimo 30 ottobre. Il Casarano arriva a Martina galvanizzato per il successo ottenuto in settimana dopo la vittoria contro Fasano in Coppa Italia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp