Il PD Basilicata in visita nelle carceri lucane

POTENZA – Una rappresentanza del Partito democratico lucano, composta dal segretario regionale, Giovanni Lettieri, dal presidente, Carlo Rutigliano, dai consiglieri regionali Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese, e dalla consigliera comunale Angela Blasi, partendo dal carcere di Potenza per recarsi successivamente in quelli di Melfi e Matera, ha visitato gli istituti penitenziari della Regione per verificarne le condizioni in cui operano forze di polizia e operatori m anche lo stato delle strutture e dei detenuti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author