TARANTO – Oggi, domenica 23 luglio, seconda tornata, quella decisiva, dell’edizione 2023 del Palio di Taranto. La tradizionale competizione tra barche a remi che rappresentano i rioni del capoluogo ionico. I gozzi effettueranno il periplo dell’isola madre, la partenza è prevista per le ore 19 di stasera.

La storica competizione organizzata da sempre da Franco Simonetti sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud in esclusiva, con collegamento da Taranto a partire dalle 18.

