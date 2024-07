Il nuovo Fasano prende forma. In chiusura i colpi Lombardo e Pussetto

È un Fasano scatenato sul mercato, con il direttore sportivo Mariano Fernandez che lavora a fari spenti per mettere a disposizione di Iannini una rosa competitiva in ogni reparto del campo. Le conferme di capitan Facundo Ganci e dell’attaccante classe 2001 Francesco Losavio sono emblematiche della bontà del progetto biancazzurro. Due punti di riferimento pronti a facilitare l’ingresso nello spogliatoio e la fase di rodaggio dei volti nuovi. Occhi puntati, in particolare, su Tomas Bolzicco, attaccante argentino voluto fortemente da Fernandez, che conosce alla perfezione le caratteristiche del connazionale. Presto sarà affiancato da un altro argentino, Alfredo Pussetto. Intriga e non poco anche il profilo di Pedro Martinez Cejudo, possente difensore spagnolo con il vizio del gol, 11 in poco più di 50 presenze con la maglia del Novoli. La scommessa, invece, è tra i pali: il primo under, infatti, è il portiere classe 2006 Daniele Palmisano, fasanese doc e prelevato proprio dalla BS Soccer Team Fasano, altro club locale, lo scorso anno protagonista parando 4 rigori. Un colpo suggestivo e che ha riscontrato anche il plebiscito dei tifosi sui social. Non sarà l’unico estremo difensore: è in chiusura, infatti, la trattativa per l’esperto portiere classe ’94 Raoul Lombardo, con oltre 200 presenze in Serie D e 68 clean sheet. Nei prossimi giorni saranno annunciati anche altre conferme under, con la società desiderosa di regalare gran parte della rosa definitiva a Iannini in vista del raduno in programma il prossimo 29 luglio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author