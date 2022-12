Condividi su...

Il successo messo a segno con l’Afragolese ha permesso al Nardò di restare aggrappato al podio della graduatoria. I granata distano ora appena quattro punti dal primo posto e sono a -2 dal Barletta. Solo un punto, invece, separa la formazione di mister Ragno dal Brindisi, prossimo avversario in calendario. Il “Toro” continua ad essere imbattuto e continua allo stesso tempo a vantare la miglior difesa del campionato. Domenica scorsa il Nardò è riuscito ad aggiudicarsi la complicata sfida con l’Afragolese in rimonta, grazie alle reti dell’ultimo arrivato Michel Ferreira e del giovanissimo Mattia Ciracì. Il brasiliano ex Rotonda è approdato in Salento pochi giorni fa ed ha saputo trasformare in oro il primo pallone toccato con addosso la casacca granata. Appena quattro minuti dopo il pareggio di Ferreira, è arrivato il gol-rimonta del 18enne Mattia Ciracì. Il classe 2004 è stato infatti autore della rete decisiva. Due nuovi marcatori si sono dunque aggiunti alla lista, ma ora il Nardò dovrà prepararsi ad un rush di fine anno a dir poco infuocato. Gli ultimi tre impegni dell’anno solare vedranno infatti la formazione di mister Nicola Ragno sfidare tre squadre da piani alti della classifica. Domenica prossima si giocherà a Brindisi un vero e proprio scontro diretto, la settimana seguente verrà invece ospitato il Barletta rivelazione del campionato, mentre nell’infrasettimanale di mercoledì 21 si giocherà l’ultima sfida del 2022 ad Altamura. Al termine di questo trittico di incontri, il Nardò potrà guardare la classifica, riordinare le idee e passare un sereno Natale, per capire quale desiderio esprimere in vista del nuovo anno.

[Credit Photo: Piero Cardone]