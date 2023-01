Il Nardò è tornato a vincere in trasferta: ora testa al Matera

Quasi due mesi dopo l’ultima volta, il Nardò è tornato a gioire in trasferta. Dopo il pari di Casarano e le sconfitte rimediate a Brindisi e Altamura, i granata sono tornati al successo esterno a Pozzuoli, a discapito della Puteolana ultima in classifica. Quella che ad oggi resta la miglior difesa del torneo ha perso un po’ di impermeabilità, ma i tre punti raccolti in Campania hanno permesso al Toro di agganciare proprio Brindisi e Altamura al terzo posto della classifica, a quota 32 punti. Barletta e Cavese distano rispettivamente 3 e 5 lunghezze e domenica al “Giovanni Paolo II” ci sarà una delle formazioni più in forma del momento: il Matera di Sasà Ciullo. Lo sa bene il tecnico dei neritini, mister Nicola Ragno: “Domenica affronteremo una delle squadre che meglio stanno facendo in questo campionato. Ma se da una parte loro vorranno continuare a far bene, noi vorremo conquistare altri tre punti. Ai tifosi chiedo di riempire il Giovanni Paolo II, perché il loro sostegno per noi è fondamentale”.

