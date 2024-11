Il Martina espugna Nardó e trova la settima vittoria consecutiva

Partita spettacolare al Giovanni Paolo II tra Nardó e Martina. La formazione di Pizzulli si impone in rimonta 2-1 centrando la settima vittoria consecutiva. Nardò in vantaggio con Correnti al 30’ del primo tempo. Pareggio del Martina in apertura di ripresa con Silvestro. Il gol vittoria degli ospiti arriva a cinque minuti dal termine con La Monica che approfitta di un clamoroso errore del portiere neretino De Luca che gli passa il pallone battendo un calcio di punizione.

