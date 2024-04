Il Gravina espugna il Bianco e batte 3-0 il Gallipoli in Salento

Il Gravina espugna il Bianco di Gallipoli, 3-0 senza storie e gialloblù che si tirano fuori dalla zona playout a discapito del Fasano. Catalano opta per il tridente composto da Da Silva, Stauciuc e Deiana. Il primo squillo del match lo suonano gli ospiti al 14’ con Stauciuc, cui conclusione fa distendere Dima. Al 18’ ci prova anche Da Silva, con coraggio ma senza fortuna. Gioco interrotto dal 24’ al 28’ per consentire il soccorso di una tifosa presente in curva, alle prese con un mancamento verosimilmente da attribuire al caldo. Al 31’ Trinchera cerca in area di rigore Scialpi: il 10 è l’ultimo a toccare, ma senza trovare lo specchio. Al 38’ gli ospiti si portano in vantaggio con Lauria, sul lungo sviluppo di un calcio di punizione dal limite dell’area. Torna al gol 6 mesi dopo la rete realizzata al Fasano al Vicino. Al 42’ ci prova anche Deiana, che però strozza troppo il mancino e la palla termina al lato. Nel primo dei cinque di recupero assegnati prima dell’intervallo Munoz va giù in area, ma per il direttore di gara non c’è fallo sull’ex Manduria. Il primo tempo termina con il vantaggio dei murgiani. All’intervallo Cavallaro cambia assetto gettando in mischia Mariano al posto di Scialpi, passando al 343. La partita la fa però il Gravina: al 4’ Stauciuc in rovesciata conclude di un soffio al lato. Raddoppio rimandato a pochi istanti più tardi con Da Silva che sfrutta un errore in disimpegno dei salentini e sigla il 2-0. Al 8’ il Gallipoli chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano non giudicato falloso però dal direttore di gara che lascia giocare. Cavallaro pesca ancora dalla panchina: dentro anche Miggiano e Altamura. Quest’ultimo al 13’ sporca i guantoni di Shulz, che alza in corner la botta del 77. Ancora Altamura al 20’ con una giocata simile alla precedente, questa volta il tiro viene deviato e parato da Shulz. Al 27’ ci prova anche Trinchera, che incrocia e sfiora il palo. Al 36’ ci riprova Mariano di testa, ma senza successo. Al 92’ arriva anche il punto esclamativo sulla vittoria dei murgiani: Dima respinge il tacco di Santoro, Da Silva a porta sguarnita realizza la doppietta che vale i tre punti. 14 centri in campionato per il centravanti brasiliano dei gialloblù che sale in testa alla classifica marcatori.

