Futsa A2/M, New Taranto promossa in Serie A2 Élite

Una gioia infinita! Dopo un campionato condotto dall’inizio alla fine e una stagione fantastica, la New Taranto calcio a 5 ottiene, grazie al successo per 7-1 sulla GEAR Piazza Armerina nel match del PalaFerraro, la matematica promozione in Serie A2 Élite.

Una gara dominata dalla compagine rossoblù in lungo e in largo, una vittoria che ha permesso agli ionici di festeggiare il traguardo tanto ambito, coronando un sogno e raggiugendo l’obiettivo prefissato. Il grande merito va riconosciuto al presidente Luca Malizia, ma anche all’intera famiglia Britannico, da sempre vicina alla società tarantina: una cavalcata trionfale per un club che ha conquistato il passaggio dalla C1 alla B nella stagione 2021/22, dalla Serie B alla Serie A2 nel campionato 2022/23 e adesso la promozione in Serie A2 Élite.

Il tanto ambito traguardo è frutto anche del lavoro di mister Angelo Bommino, condottiero degli ionici in questa stagione sportiva, ma soprattutto di capitan Bottiglione e compagni, i veri artefici sul rettangolo di gioco.



Sul parquet del PalaFerraro, la New Taranto è entrata desiderosa di portare a compimento l’’opera: Lopes ci prova dopo pochissimi secondi ma la sua conclusione viene salvata sulla linea. Gli ionici passano in vantaggio con capitan Bottiglione: Murilo Miani supera un avversario e vede il compagno libero sul versante destro. Il numero 11 non ci pensa due volte, calcia col mancino e sigla l’1-0.

Il raddoppio porta nuovamente la sua firma: l’azione nasce dalla rimessa battuta da Quinto, Di Pietro controlla un pallone spalle alla porta e serve Bottiglione che con un potente sinistro trova il 2-0. I rossoblù segnano il tris con Giannace: sinistro del laterale, servito da Di Pietro, e 3-0. Tamurella prova a creare qualche grattacapo a Masiello, ma l’estremo difensore è attento.

Prima del riposo, il poker: tripletta di Bottiglione che sfrutta un assist di De Risi e, tutto solo dinanzi a Cali, batte l’estremo difensore. Nella ripresa la New Taranto dilaga: il 5-0 porta la firma di Lopes, dopo un’azione tambureggiante di Murilo Miani; poi trova il 6-0 con Quinto, a segno su uno schema su calcio di punizione e servito da Giannace.

Il gol della bandiera della GEAR arriva con Tamurella, ma a mettere la parola fine sul match ci pensa il baby Versace, che si toglie lo sfizio del secondo gol consecutivo con la maglia della prima squadra, fissando il 7-1 finale.

Negli ultimi sessanta secondi di gioco, passerella per i rossoblù: tutto il palazzetto applaude la squadra di mister Bommino per il traguardo raggiunto. Può partire la festa: la New Taranto è promossa in Serie A2 Élite e può esultare il coronamento di un sogno con i tifosi giunti in Sicilia.

