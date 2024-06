Il figlio di Bruno Vespa si sposerà in Puglia: scelta la Basilica Cattedrale di Oria

La Basilica Cattedrale di Oria è la location scelta da Alessandro Vespa, figlio del noto giornalista Bruno Vespa, per il proprio matrimonio conAugusta Iannini, attuale fidanzata ed a breve moglie dello stesso Alessandro. La cerimonia si terrà sabato 22 giugno proprio fra le mura del gioiello settecentesco del borgo federiciano. A convincere il futuro sposo, anche un recente articolo pubblicato dal “The Times” (quotidiano britannico che ha sede a Londra) in cui si parlava di Oria come una delle mete turistiche più sottovalutate in Puglia.

