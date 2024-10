Il ct leccese Mazzotta vince all’esordio con la sua Malta

Aveva già ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale maltese ma, se nella prima occasione si è ritrovato quasi per caso a prendere in mano le redini della squadra dopo i fatti che avevano coinvolto Davis Mangia, questa volta Davide Mazzotta è stato scelto dalla federazione isolana a tutti gli effetti come allenatore in prima; con lui anche il leccese d’adozione Javier Chevanton.

L’esordio contro la Modavia in Nations League, non era certo l’esordio più morbido per Mazzotta che però in pochi giorni è riuscito a plasmare una squadra vera capace di mettere sotto gli avversari sotto ognit punto di vista. Basti guardare le statistiche che registrano predomini in ogni dato offensivo e di palleggio: possesso palla (63%), tiri 14 dei padroni di casa contro i 10 moldavi e gol previsti ben 1,99 a 0,33. Insomma un predominio totale che però si è concretizzato solamente all’87’ quando Teuma ha trasformato il rigore procurato dal compagno Tuma. In realtà i gol sarebbero potuti essere due ma sempre Teuma non ha bissato la realizzazione dagli undici metri.

Insomma un esordio che fa ben sperare per il futuro Davide Mazzotta e Javier Chevanton in considerazione del fatto che il prossimo impegno sarà contro il fanalino di coda Andorra. Salento che quindi, quando si tratta di calcio, continuna a far parlare di sè tanto a livello nazionale, quanto internazionale.

MALTA – MOLDAVIA

Reti: 87′ Teuma (Mal)

Malta 3-4-3: Bonello; Shaw, Bohrer Mentz, Borg; Mbong, Buhagiar, Guillaaumier, Teuma, Camenzuli; Montebello, Mbong. Panchina: Tumi, Degabriele, Grech, Muscat, Muscat, Overend, Reid, Satariano, Scicluna, Tabone, Tuma, Vella. Commissario tecnico: Davide Mazzotta.

Moldavia 5-4-1: Celeadnic; Platica, Craciu, Mudrac, Marandici, Reabciuk, Caimacov, Boboglo, Rata, Ionita, Damascan. Panchina: Avram, Cebotari, Cojocaru, Danu, Dros, Mandricenco, Motoc, Postolachi, Puscas, Stina. Commisario tecnico: Serghei Clescenco.

