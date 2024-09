Il bandoneón a Matera per ultimo concerto del Fadiesis Accordion Festival

Domani, sabato 14 settembre alle 20:30, l’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera ospiterà l’ultimo appuntamento del Fadiesis Accordion Festival con il concerto “Tango Sensations: passato, presente e futuro in un unico viaggio nella storia del tango”. Protagonisti saranno il bandoneonista Fabio Furia e il pianista Marco Schirru, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal maestro Giovanni Rinaldi.

Il programma prevede musiche di Astor Piazzolla, Fabio Furia ed Emilio Balcarce, in un’esperienza che fonde il tango con il jazz, proponendo una rilettura innovativa della tradizione musicale. “Tango Sensations” promette un viaggio sonoro che abbraccia epoche diverse, grazie alla maestria dei due artisti e all’accompagnamento orchestrale.

Gianni Fassetta, direttore artistico del festival, ha sottolineato l’importanza della ricerca e della sperimentazione che caratterizzano questo evento, sottolineando la collaborazione con diverse realtà lucane, tra cui l’Associazione Maté Solisti Lucani e il Conservatorio Duni di Matera. Dopo l’appuntamento materano, il festival continuerà a Pordenone e nel Friuli Venezia Giulia a partire dal 25 settembre.

I biglietti per il concerto di sabato sono in vendita presso la Cartoleria Montemurro e il Cinema Teatro Guerrieri. Il costo è di 10€ (ridotto a 5€ per studenti e minorenni).

