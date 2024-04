Il 1 maggio a Diso esplode la festa delle feste

Il paese più piccolo del Salento si prepara a portare in piazza la festa patronale più grande. Si è svolta oggi a Palazzo Adorno a Lecce la conferenza stampa di presentazione della festa in onore dei santi Filippo e Giacomo a Diso che inizierà il 30 aprile 2024 e culminerà il 1 maggio con prosecuzione il 2 e il 3 maggio nonostante i tanti ostacoli affrontati per superare il giro di boa di permessi e autorizzazioni. Organizzata in soli 81 giorni dal Comitato Festa Santi Filippo e Giacomo e dal Comune di Diso con il patrocinio della Provincia di Lecce, la festa patronale vanta una storia lunga più di un secolo. L’intera comunità di Diso porta avanti con orgoglio e dedizione la tradizione legata alla devozione di quelli che sono definiti come “li Santi nosci”.

