I residenti di Milano sono i più tartassati d’Italia

I residenti della Città metropolitana di Milano risultano i contribuenti Irpef più tartassati d’Italia. Nel 2022, infatti, hanno versato all’erario un’imposta media sui redditi delle persone fisiche pari a 8.527 euro. Seguono i contribuenti di Roma con 7.092 euro, Monza-Brianza con 6.574 euro, Bolzano con 6.472 euro e Bologna con 6.323 euro. I meno vessati, invece, sono i residenti della Sud Sardegna, con un’imposta media di 3.338 euro. La media nazionale si è attestata sui 5.381 euro.

Questi dati provengono dall’Ufficio studi della CGIA, che ha stilato una graduatoria per importo Irpef medio versato dai contribuenti italiani, suddivisi per le 107 province del Paese. La CGIA sottolinea che il nostro sistema tributario è basato sul criterio di progressività, come stabilito dall’articolo 53 della Costituzione. Pertanto, nelle aree con un prelievo Irpef più alto, i redditi medi sono generalmente più elevati. Inoltre, in queste zone, la qualità e la quantità dei servizi pubblici tendono ad essere superiori rispetto alle aree con un carico fiscale minore.

A Milano, Roma, Monza, Bolzano, Bologna e altre province con un prelievo fiscale più elevato, la concentrazione di contribuenti più abbienti è maggiore. Di conseguenza, anche i servizi pubblici come sanità, istruzione e trasporti sono generalmente migliori.

Quanti sono i contribuenti Irpef

In Italia ci sono poco più di 42 milioni di contribuenti Irpef, di cui 23,3 milioni dichiarano redditi da lavoro dipendente, 14,5 milioni da pensione, 1,6 milioni sono lavoratori autonomi e 1,6 milioni presentano altri redditi. Nel 2022, il contributo medio nazionale è stato di 5.381 euro. Circa il 69% dei contribuenti ha pagato meno della media nazionale, con la Provincia Autonoma di Bolzano che registra la percentuale più bassa (60%), seguita da Lazio, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Liguria.

Versamenti Irpef nel 2022

Nel 2022, lo Stato ha ricevuto 174,2 miliardi di euro di Irpef netta, pari a 5.381 euro per contribuente. Questa cifra è al netto di circa 20 miliardi di euro di detrazioni previste per legge e di altri 28 miliardi di oneri deducibili, che riducono il reddito complessivo su cui si applica l’aliquota Irpef.

Contribuenti Irpef: Roma al primo posto

Tra le 107 province, Roma ha il maggior numero di contribuenti Irpef con 2,9 milioni di persone, seguita da Milano con 2,4 milioni, Torino e Napoli con 1,6 milioni, Brescia con 927.100, Bari con 828.500, Bergamo con quasi 823 mila e Bologna con 796.700.

L’Italia tra i Paesi con più alta pressione fiscale in UE

Nonostante un leggero calo, l’Italia mantiene una delle più alte pressioni fiscali in Europa. Nel 2023, solo Francia, Belgio, Danimarca e Austria hanno registrato un carico fiscale superiore. In Italia, la pressione fiscale ha raggiunto il 42,5% del Pil, posizionando il Paese al quinto posto tra i 27 membri dell’UE.

Previsioni per il 2024

Il Documento di Economia e Finanza 2024 prevede una diminuzione della pressione fiscale al 42,1% del Pil, grazie a una crescita del Pil nominale (+3,7%) più veloce dell’incremento del gettito fiscale (+2,6%). Questo risultato è attribuibile a vari fattori, tra cui la crescita economica e delle retribuzioni, nonché alle misure fiscali che hanno ridotto il carico sugli italiani, come la riduzione dell’Irpef e il “bonus mamme”.

