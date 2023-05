BRINDISI – Niente da fare per l’Happy Casa Brindisi. La Virtus Bologna vince anche gara 3 al PalaPentassuglia: è 100-95 per gli emiliani, il tutto nonostante il grande carattere mostrato nel finale dai ragazzi di coach Vitucci. Si è fatto apprezzare molto Reed, che ha realizzato 33 punti. Un dato importante ma purtroppo insufficiente per far proseguire il sogno dei biancazzurri.

