Il Bari chiude con una sconfitta, Sudtirol o Reggina nei playoff

Finisce con un rocambolesco 4-3 per il Genoa l’ultima giornata di campionato, utile più che altro per provare soluzioni in vista dei playoff. Segnano Sabelli, Gudmundsson, Ekuban e Criscito per i rossoblù, Esposito, Benedetti e Cheddira per il Bari. Nei playoff adesso il Sudtirol o la Reggina, che hanno chiuso al sesto e al settimo posto della graduatoria.

38a g. Serie BKT: Genoa-Bari 4-3

Marcatori: 12’pt Sabelli (G), Esposito (B), 34’pt Gudmundsson (G), 23’st Benedetti (B), 30’st Ekuban (G), 41’st Cheddira (B), 50’st rig. Criscito (G)

Genoa (4-3-1-2): Martinez (47’st Agostino), Sabelli (33’st Frendrup), Dragusin, Strootman, Coda (20’st Ekuban), Gudmundsson (47st Criscito), Vogliacco, Salcedo (20’st Puscas), Jagiello, Hefti, Badelj (c)

A disp.: Semper, Aramu, Sturaro, Ilsanker, Yalcin, Boci, Tourè

All. A. Gilardino



Bari (4-3-3): Frattali, Dorval (21’st Cheddira), Zuzek, Vicari (36’st Matino), Ricci, Mallamo (1’st Molina), Benali (32’st Maiello), Benedetti, Esposito, Antenucci (c) (21’st Cheddira), Scheidler

A disp.: Caprile, Sarri, Di Cesare, Morachioli, Mazzotta, Bosisio, Bellomo

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Daniele Rutella (Enna); assistenti: Sig. Christian Rossi (La Spezia) e Sig. Dario Garzelli (Livorno). Quarto Ufficiale: Sig. Claudio Petrella (Viterbo). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Ammoniti: Mallamo (B), Scheidler (B), Strootman (G), Botta (B), Cheddira (B)

Angoli: 7-2

Rec.: 2’pt; 5’st

