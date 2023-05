Serie B: Il quadro e il programma dei playoff

Il quadro e il programma dei playoff di Serie B.

TURNO PRELIMINARE – GARA SECCA

Sudtirol-Reggina: venerdì 26 maggio 2023

Cagliari-Venezia: sabato 27 maggio 2023

SEMIFINALI ANDATA

Sudtirol/Reggina-Bari: lunedì 29 maggio 2023

Cagliari/Venezia-Parma: artedì 30 maggio 2023

SEMIFINALI – RITORNO

Bari-Sudtirol/Reggina: venerdì 2 giugno 2023

Parma-Cagliari/Venezia: sabato 3 giugno 2023

FINALI

Giovedì 8 giugno 2023 (andata)

Domenica 11 giugno 2023 (ritorno)

CHI PASSA IN CASO DI PAREGGIO

Il turno preliminare si gioca in gara secca in casa della migliore classificata, le semifinali con match di andata e ritorno. In caso di parità si disputeranno i supplementari e in caso di ulteriore parità passa la meglio piazzata in classifica (niente calci di rigore). I gol in trasferta non valgono doppio.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp