BRINDISI – Netto successo dell’Happy Casa Brindisi al PalaPentassuglia, che si aggiudica la sfida contro Pallacanestro Trieste. Risultato che non ammette repliche, come si evince dal 92-70 finale. Punteggio che vale il settimo posto e la partenza nei playoff dai quarti di finale contro la Virtus Bologna vice campione d’Italia. Grande protagonista Reed autore di 17 punti, seguito da Perkins a 14 e poi Lamb, Mezzanotte e Harrison a 12. Cinque gli uomini in doppia cifra. Padroni in vantaggio sin dal primo quarto, terminato 26-21, margini di vantaggio più lunghi nel secondo e nel terzo (25-19 e 19-13). Bene anche il quarto terminato 22-17.

