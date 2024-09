Guardia di Finanza soccorre 80 migranti al largo di Leuca

Nel pomeriggio di sabato 21 settembre, il Reparto Operativo AeroNavale di Bari della Guardia di Finanza è intervenuto a 24 miglia da Leuca per un’operazione di soccorso a un’imbarcazione con circa 80 migranti a bordo. L’unità è stata inizialmente individuata da un aereo del Gruppo di Esplorazione Aeromarittima della Guardia di Finanza di Pratica di Mare, che ha indirizzato sul posto due unità navali provenienti dalle Sezioni di Otranto e Gallipoli. All’operazione hanno partecipato anche tre unità della Capitaneria di Porto, con l’evento classificato come emergenza SAR (Search and Rescue).

I migranti sono attesi al porto di Leuca, dove sono già presenti pattuglie della Guardia di Finanza di Bari e del Comando Provinciale di Lecce per gestire l’accoglienza.

