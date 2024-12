GT M5S Taranto: ‘Giù le mani dagli asili nido!’

“Già lo scorso giugno il Gruppo Territoriale del M5S Taranto aveva denunciato la mancanza di prospettive future per la città sotto l’attuale Amministrazione Comunale. Un’accusa aggravata dalla mancata adesione ai fondi del PNRR previsti dal Decreto Ministeriale n. 79 del 30 aprile 2024, che destinava 5,18 milioni di euro per il potenziamento e la creazione di asili nido. Questi fondi avrebbero permesso di migliorare le strutture esistenti, realizzarne di nuove, aumentare i posti disponibili per i bambini e creare opportunità di lavoro, in particolare per donne e educatori”. Si legge in una nota del Gruppo Territoriale M5S Taranto.

“A questa occasione persa si aggiunge ora la decisione dell’Amministrazione di esternalizzare ai privati la gestione degli asili nido comunali. Una scelta che il M5S giudica “scellerata”, sostenendo la necessità di una gestione pubblica per garantire standard educativi elevati, dignità salariale agli operatori e tariffe accessibili per le famiglie, in un contesto economico già segnato dal caro vita”, aggiunge la nota.

Secondo il M5S, il passaggio ai privati rischia di compromettere la qualità del servizio e aumentare i costi per le famiglie, limitando l’accesso a una risorsa fondamentale per la socializzazione, l’inclusione e il benessere psicofisico dei bambini. Per ribadire il proprio dissenso, il Gruppo Territoriale M5S Taranto annuncia la sua partecipazione alla “Marcia dei passeggini”, corteo organizzato dal Comitato Io amo gli asili nido, in programma nei prossimi giorni.

