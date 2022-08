Prosegue la stagione estiva 2022 del Comune di Grottaglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con due appuntamenti imperdibili. Martedì 9 agosto sul palco allestito nelle Cave di Fantiano arriva Drusilla Foer con il suo show “Eleganzissima Estate” mentre venerdì 12 agosto sarà la volta di Max Gazzè e la sua band.

La regina più amata della tv, consacrata dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 come co-conduttrice, porterà in scena un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, tra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer. Un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente, in una versione dello spettacolo rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, tra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

Una spettacolare festa in musica per far tornare a saltare le grandi piazze d’Italia: sono queste le premesse del nuovo lungo tour di Max Gazzè che torna live nelle più belle città d’Italia e nei più importanti Festival estivi. Precursore di mode e temi, eccellente performer da palcoscenico, Gazzè ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live. In questo spettacolare e collettivo viaggio estivo per l’Italia, Max sarà accompagnato dalla sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso.

Chiude in bellezza l’estate di Grottaglie il 29 agosto con Nino Frassica in “Nino Frassica & Los Plaggers Band Show Tour 2000-3000″, un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Nino Frassica e della sua inesauribile vérve comica.

I biglietti sono in vendita su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket in Italia e a Grottaglie al San Ciro Cafè via Paritaro 4 (0996962522) e dal 16 agosto anche al Café Fanelli viale Ariosto 23 (099-8050755). Il botteghino il giorno degli spettacoli sarà aperto dalle ore 17.30 c/o le cave di Fantiano. Info: www.teatropubblicopugliese.it