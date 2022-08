Di Costanzo: ‘Abbiamo commesso degli errori, ma alcune trame di gioco mi sono piaciute’

Il tris all’Afragolese, firmato da Panattoni (doppietta) e Badje ha chiuso il ritiro di Sturno. La squadra tornerà ad allenarsi allo “Iacovone” è il 13 affronterà in amichevole il Molfetta. “Nelle partite precedenti abbiamo sviluppato di più con i 4 difensori, oggi ci siamo messi con una difesa a 3. Dobbiamo avere dimestichezza con diversi sistemi di gioco: a me non piace parlare di numeri, l’importante è che i calciatori sappiano cosa fare. Con l’Afragolese abbiamo commesso degli errori, che ci possono stare dopo tanti allenamenti e un campo imperfetto. Si potevano sbagliare degli stop e dei passaggi, ma certi sviluppi e certe trame di gioco per andare alla conclusione ci sono state, quindi sono contento”. Così Nello Di Costanzo dopo il successo nell’amichevole con l’Afragolese (Serie D) che ha chiuso il ritiro di Sturno.