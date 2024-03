Grottaglie, droga e munizioni: un arresto e una denuncia

Nel corso di controlli mirati a rintracciare droga e armi nella zona di Grottaglie, la Polizia ha arrestato un 21enne grottagliese e un uomo, recuperando droga, munizioni e un grosso ordigno artigianale.

​In una zona di campagna, i poliziotti hanno perquisito numerose abitazioni e in una di queste, al confine con il comune di Villa Castelli, sono riusciti a recuperare una valigetta, ben nascosta in un armadio pieno di utensili da campagna: all’interno erano conservate oltre 400 munizioni di vario calibro idonee a essere utilizzate sia per pistole che per fucili. Alcune potevano essere utilizzate anche per un fucile mitragliatore. Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di munizioni.

​Un altro controllo, effettuato nel centro di Grottaglie, ha permesso di recuperare in casa di un 21enne 24 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, il necessario per il confezionamento della droga e un grosso ordigno artigianale completo di miccia ritardante e buster per l’esplosione. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, il 21enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

