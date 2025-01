Grottaglie: anziana cade in casa, soccorsa dai poliziotti

Nel primo pomeriggio di ieri, a Grottaglie, la Polizia di Stato è intervenuta per soccorrere un’anziana di 79 anni vittima di un incidente domestico. La donna era caduta dalle scale, riportando una profonda ferita alla fronte e al labbro, con una significativa perdita di sangue.

Durante un normale servizio di controllo nel centro cittadino, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Grottaglie è stato avvicinato da un uomo in evidente stato di agitazione. Il cittadino ha chiesto aiuto per la madre ferita, e i due agenti si sono immediatamente recati sul posto per prestare il primo soccorso.

Gli agenti hanno tamponato l’emorragia della donna, ancora sotto shock, e atteso l’arrivo del personale sanitario del 118, già allertato. Nel frattempo, i poliziotti hanno rassicurato i familiari presenti, contribuendo a gestire la situazione con prontezza e sensibilità.

Il successivo intervento del personale medico ha permesso di stabilizzare la donna, concludendo l’operazione di soccorso senza complicazioni ulteriori.

Il Questore della Provincia di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha sottolineato l’importanza del lavoro degli agenti sul territorio: «La Squadra Volante, oltre alla prevenzione e repressione dei reati, ha anche il compito di prestare soccorso alle persone più fragili. La tempestività e la sensibilità dimostrate dai due poliziotti sono state decisive per evitare conseguenze ben più gravi».

