GROTTAGLIE – Da Grottaglie si potrà volare non solo nello Spazio. È, infatti, la “Costituendo Rti” ( formata da Consorzio Integra Società Cooperativa – Consorzio Stabile Infratec SCARL) la ditta aggiudicataria della gara d’appalto per i lavori di rifacimento del terminal passeggeri dell’aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie. I lavori avranno una durata di settecento giorni, ovvero due anni, dopo i quali l’aeroporto grottagliese, oltre ad essere unico spazioporto in Europa, diventerebbe anche aeroporto per voli passeggeri.

I prossimi lavori, infatti, rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione dell’intera aerostazione, che ha già interessato la pista di rullaggio, l’ampliamento dell’area di sosta velivoli e il rifacimento degli hangar.