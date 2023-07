Grecia: incendio Rodi, ‘La famiglia di Trani è in salvo’

C’è anche una famiglia di Trani, composta da padre, madre e una bambina di otto anni, a Rodi, isola greca devastata da un violento incendio. Secondo quanto fa sapere il Comune di Trani, la famiglia è stata evacuata e a bordo di un bus ha raggiunto Rodi città dove viene ospitata in una scuola gestita dalla protezione civile. Madre, padre e figlia, che stanno tutti bene, erano in vacanza al sud dell’isola dove si sono sviluppati gli incendi.

L’incendio che sta distruggendo l’isola di Rodi è ancora fuori controllo: lo riportano i media greci. Le autorità hanno evacuato 30mila persone, di cui duemila hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave. L’incendio ha bruciato una vasta area di foresta, distruggendo anche lussuosi alberghi e molte abitazioni.

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco, impegnati in prima linea contro le alte temperature roventi e i forti venti. Un portavoce della Polizia greca ha dichiarato che a Rodi i soccorritori hanno effettuato “la più grande evacuazione mai avvenuta in Grecia”.

“Tutta la notte a fuggire dal fuoco, è un disastro – testimonia Massimo Alberti, giornalista italiano in vacanza a Rodi -. Abbiamo passato la notte a fuggire dal fuoco, ci siamo spostati cercando di anticipare gli ordini di evacuazione. Siamo andati verso sud ovest per sfuggire alle fiamme, ci hanno accolto in abitazioni e ora siamo in un hotel vicino all’aeroporto. Siamo al sicuro, ma qui è un disastro ambientale immane. Gli incendi vanno avanti da una settimana, è un disastro”.

