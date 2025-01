Gravina, ufficiale la risoluzione consensuale con Cavaliere

Con un comunicato ufficiale, il Gravina ha annunciato la risoluzione del contratto con il trequartista classe 2000 Lorenzo Cavaliere. L’ex Cassino, dunque, lascia la maglia gialloblu dopo sei mesi e 22 apparizioni, condite da un gol in campionato contro l’Agri. Questa la nota della compagine pugliese:

“La FBC Gravina comunica la risoluzione consensuale con il calciatore Lorenzo Cavaliere. Il club gialloblù ringraziando il calciatore per la professionalità dimostrata coglie l’occasione per porgergli i migliori auguri per il proseguo della sua carriera”.

