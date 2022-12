Condividi su...

GRAVINA – Lo scenario cinquecentesco, i figuranti, la magia del Santo Natale nel presepe vivente del Chiostro di San Sebastiano. Gravina per cinque giorni si trasforma in Betlemme, con Venite Adoremus Dominum, che nei giorni del 10, 18, 19 e 30 dicembre e 6 gennaio animerà la cittadina della Murgia barese. Una mano tesa ai personaggi biblici che prima di noi hanno disposto la loro vita per accogliere Gesù, il Salvatore. Una testimonianza che rischiara i nostri passi. Il mistero del Natale che prende forma tra i tufi scolpiti dalla maestria di artisti secolari e tra gli affreschi del poema francescano, per riportare i visitatori alle sorgenti della fede e per continuare a viverla nell’oggi della nostra vita. E poi i mercatini organizzati dalla comunità parrocchiale, la presenza delle scuole dei territori e dei volontari delle numerose associazioni, in un misto tra fede, tradizione e spirito natalizio.