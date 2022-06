LECCE – Una grande serata di musica, arte e spettacolo si è svolta nella suggestiva cornice del Chiostro dei Domenicani a Lecce, dove hanno brillato le performance di giovani talenti pugliesi protagonisti dell’evento “Effetto Notte” giunto alla 13^ edizione, la prima estiva.

Maurizio Ciardo e Miria Gravili, i patron di “Effetto Notte” hanno saputo aggregare nuovi artisti e giovani sempre più talentuosi, che hanno dato vita ad uno spazio-spettacolo per mettere al centro della scena musica, teatro, danza e moda.

Tra gli ospiti della serata l’attore Mingo De Pasquale, che ha dedicato al pubblico un breve monologo, il tenore internazionale Francesco Malapena, Mario Schiavoni che per la sua esibizione si è ispirato al repertorio di Frank Sinatra, debutto poi per il cantante pop Francescopio che ha presentato il suo primo singolo edito dalla casa discografica Miria Records. Un momento emozionante della serata è stato il particolare riconoscimento che Effetto Notte, ha voluto dare al presidio ospedaliero di Scorrano per l’importantissima attività svolta con grande attenzione e professionalità durante il Covid.