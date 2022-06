Sono 70 le società di capitali con sede legale in Puglia che ad Acaya, in provincia di Lecce, sono state insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 43° evento del Premio Industria Felix, quarta edizione dell’industria turistica pugliese, dedicato a quei settori attrattivi per la regione. Tra i premiati si registrano 40 imprese dell’agroalimentare, 15 della moda, 5 per comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento, 5 per la vitivinicoltura, 4 per la ristorazione e 1 per il turismo. Ad essere valutati sono stati i bilanci dell’anno fiscale 2020, gli ultimi disponibili nel complesso, che a causa del Covid-19 è stato l’annus horribilis soprattutto per il turismo.