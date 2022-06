Torre Lapillo di Porto Cesareo. Rogo in palazzina, immobile inagibile

Potrebbe essere stato il cattivo funzionamento del caricabatterie di un cellulare inserito in una presa elettrica di una camera da letto la causa dell’incendio divampato nel pomeriggio a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. Il rogo è divampato in una palazzina a due piani in via della Resistenza che ospita quattro appartamenti, solitamente destinati ai turisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sono feriti, anche perché le fiamme sono divampate quando nell’immobile non c’era nessuno. Ingenti i danni riportati. La palazzina è stata dichiarata inagibile.