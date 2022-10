Governo, avvicendamento tra pugliesi a Palazzo Chigi

ROMA – Si parlerà ancora pugliese a Palazzo Chigi, come riportiamo in un altro articolo, la composizione del nuovo esecutivo consegna il ritorno ell’On. Raffaele Fitto agli Affari Europei, politiche di coesione territoriale e Pnrr. Ma la notizia giunge per un importante incarico a Palazzo Chigi, nel segno della continuità, per la Puglia, la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dopo il Senatore Mario Turco, tarantino, che aveva ricoperto questo ruolo durante il Governo di Giuseppe Conte, adesso spetterà al Sen. Alfredo Mantovano, 64 anni, magistrato, nato a Lecce. Una lunga esperienza politica, costellata da incarichi di governo. Già sottosegretario al Ministero dell’ Interno, con il Governo Berlusconi dal 2001 al 2006 e, di nuovo, dal 2008 al 2011. Deputato per tre legislature e senatore in una, ha iniziato la sua carriera politica in Alleanza nazionale, da quattro anni è consigliere della Corte di Cassazione.