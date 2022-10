Roma – Il capo dello Stato, Sergio Mattarella ha conferito l’incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato senza riserva e presentato l’elenco dei ministri con e senza portafoglio. Trai nomi di spicco pugliesi c’è quello di Raffaele Fitto per i rapporti con l’Europa e Alfredo Mantovano proposto come Sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il nuovo esecutivo giurerà domani alle 10. Tajani ministro degli Esteri e Matteo Salvini alle Infrastrutture saranno entrambi vicepremier. Per il Capo dello Stato il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale”