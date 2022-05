MONOPOLI – Dopo i saluti di Alberto Colombo, il Monopoli ha già scelto il nome del prossimo allenatore. Si tratta di Giuseppe Laterza, che ha portato alla salvezza il Taranto in serie C. Col club jonico non ci sarebbe stata l’ intesa per proseguire, mentre con il presidente Lopez si sarebbe già trovato l’accordo. La firma potrebbe arrivare nelle prossima ore.